Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Нант
Лаваль
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
14 декабря 2023, 17:28
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
10 декабря 2023, 00:54
0
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря 2023, 11:50
0
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
15 ноября 2023, 19:15
1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
24 октября 2023, 13:10
0
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
14 декабря 2023, 17:28
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
10 декабря 2023, 00:54
0
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря 2023, 11:50
0
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
15 ноября 2023, 19:15
1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
24 октября 2023, 13:10
0
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
25 октября 2016, 21:37
1
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
27 октября 2015, 23:52
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Нант
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
По
1 : 4
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Дьепп
0 : 4
07.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 2, 20 тур
Сент-Этьен
0 : 0
13.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
0 : 1
20.01.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
0 : 1
20.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
По
1 : 4
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
0 : 1
20.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 2, 20 тур
Сент-Этьен
0 : 0
13.01.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Дьепп
0 : 4
07.01.2024
Лаваль

Нант - Лаваль - 20 января 2024

Нант
20.01.2024, суббота, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лаваль
60' M. Tchokounté
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Нант - Лаваль
Матч завершен
Желтая карточка
Эрай Джемерт
90' +5
88'
Замена
Реми Лабе Ласкари ️️️️➡️️ Sam Sanna
87'
Замена
Anthony Gonçalves ️️️️➡️️ Malik Tchokounté
Замена
Фабьен Сентонс ️️️️➡️️ Маркус Коко
82'
Замена
Hugo Boutsingkham ️️️️➡️️ Мусса Сиссоко
82'
78'
Замена
Jordan Adeoti ️️️️➡️️ Жуниор Кадиль
77'
Замена
Titouan Thomas ️️️️➡️️ Jimmy Roye
Замена
Adel Mahamoud ️️️️➡️️ Маттис Аблин
73'
69'
Замена
Пабло Пажи ️️️️➡️️ Антонен Бобишон
Замена
Кадер Бамба ️️️️➡️️ Педро Чиривелья
63'
60'
ГОЛ! 0:1
Malik Tchokounté
53'
Желтая карточка
Amine Cherni
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
4
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Педро Чиривелья
(К) ОП
7
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Edhy Zuliani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
10
Флоран Мойе
АП
11
Маркус Коко
ПВ
9
Маттис Аблин
ЦФ
8
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
5
Yasser Balde
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Папе Диав
ЦЗ
8
Amine Cherni
ЦЗ
2
Yohan Tavares
ЦЗ
10
Антонен Бобишон
ЦП
9
Жуниор Кадиль
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К) ЦФ
11
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Нант
16
Реми Дескамп
ВР
17
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
14
Николас Паллуа
ЦЗ
13
Enzo Mongo
ЦЗ
15
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
20
Dehmaine Assoumani
ЦП
12
Кадер Бамба
ПВ
19
Adel Mahamoud
ЦФ
Лаваль
16
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
18
Titouan Thomas
ЦП
12
Jordan Adeoti
ЦФ
14
Жордан Тель
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
13
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
17
Anthony Gonçalves
ЦФ
20
Пабло Пажи
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Лафон
3
Мерлен
4
Джемерт
5
Чиривелья
7
Сиссоко
2
6
Аугусто
10
Мойе
11
Коко
8
Кадевере
9
Аблин
3-2-1-1-3
1
3
Диав
8
2
5
7
10
Бобишон
9
Кадиль
11
4
6
7
Сиссоко
17
17
7
Сиссоко
11
Коко
18
Сентонс
18
Сентонс
11
Коко
5
Чиривелья
12
Бамба
12
Бамба
5
Чиривелья
9
Аблин
19
19
9
Аблин
4
18
18
4
9
Кадиль
12
12
9
Кадиль
6
13
Лабе Ласкари
13
Лабе Ласкари
6
11
17
17
11
10
Бобишон
20
Пажи
20
Пажи
10
Бобишон
Остались в запасе
Нант
Лаваль
16
Реми Дескамп
ВР
14
Николас Паллуа
ЦЗ
13
Enzo Mongo
ЦЗ
15
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Dehmaine Assoumani
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
14
Жордан Тель
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Реми Дескамп
ВР
14
Николас Паллуа
ЦЗ
13
Enzo Mongo
ЦЗ
15
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Dehmaine Assoumani
ЦП
Остались в запасе
16
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
14
Жордан Тель
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Нант - Лаваль
1
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
3
1
Количество передач
700
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
Монпелье
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+