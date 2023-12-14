В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти