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0
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0
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2
«А как будет чушпан на испанском?»: «Балтика» всем составом смотрит «Слово пацана»
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2
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0
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0
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0
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16 января, 23:11
0
Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ
19 января, 00:45
0
Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»
18 января, 22:35
0
«Динамо» продлило контракт с Лещуком
18 января, 18:52
1
Жена Смолова выложила фото в нижнем белье
18 января, 11:49
10
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
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Балтика - Динамо - 23 февраля 2024

Балтика
23.02.2024, пятница, 14:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Динамо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Балтика - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Россия
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