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Кипр – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 17:39
0
Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 19:54
0
Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024
15 октября 2023, 18:10
0
Грузия – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 14:48
0
Грузия – Кипр: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября
15 октября 2023, 01:57
0
Кипр – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 17:39
0
Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024
15 октября 2023, 18:10
0
Грузия – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 14:48
0
Грузия – Кипр: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября
15 октября 2023, 01:57
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
15 октября 2023, 19:54
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Стартовые составы на матч Латвия – Армения: 7 тур отбора ЧЕ-2024
12 октября 2023, 18:00
0
Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября
12 октября 2023, 16:13
0
Латвия – Армения: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября
10 октября 2023, 11:34
0
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Кипр - Латвия - 21 марта 2024

Кипр
21.03.2024, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Латвия
Матч
Комментарии
Статистика матча Кипр - Латвия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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