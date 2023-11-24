Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

«Ливерпуль» может потерять основного игрока на три-четыре месяца

Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – за 20 лет фанаты ни разу не видели победу