Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе

Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Бронзовый призер Евро-2020 вышел на Евро-2024

Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда