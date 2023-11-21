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0
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20
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Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда
19 октября 2023, 12:02
0
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
8 января, 10:47
0
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Бронзовый призер Евро-2020 вышел на Евро-2024
18 ноября 2023, 00:50
0
Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда
19 октября 2023, 12:02
0
«Мы тебя сломаем, нам терять нечего»: игроки Сан-Марино угрожали Хойлунду во время матча
18 октября 2023, 22:37
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Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
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Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
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2
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Дания - Фарерские острова - 26 марта 2024

Дания
26.03.2024, вторник, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Фарерские острова
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Дания - Фарерские острова
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
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