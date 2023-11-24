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0
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20 ноября 2023, 00:42
0
Тренер Норвегии: «У Холанда божественное тело»
7 января, 16:00
3
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
20 ноября 2023, 10:19
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
20 ноября 2023, 00:42
0
Холанд не сыграет на Евро-2024
19 ноября 2023, 11:39
2
Дюрица рассказал, почему не пожал руку Широкову
8 января, 16:23
0
Определился 11-й участник Евро-2024
17 ноября 2023, 00:55
0
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
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Португалия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2023
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Норвегия - Словакия - 26 марта 2024

Норвегия
26.03.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Словакия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Норвегия - Словакия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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