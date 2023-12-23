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Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
В РФС рассказали о согласовании матча с Сербией в УЕФА
Дюков ответил, возможна ли отмена матча Россия – Сербия по требованию Украины
Экс-президент РФС предсказал реакцию УЕФА на требование Украины отменить матч России с Сербией
Бышовец рассказал, зачем сборной России играть с Сербией