Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022

Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022

Защитник «Крыльев» Бейл объяснил, почему его не вызывают в сборную Нидерландов