Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Нидерланды
Шотландия
Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022
4 января, 16:16
3
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
20 ноября 2023, 00:42
0
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Нидерланды выиграли у Ирландии (1:0)
19 ноября 2023, 00:41
0
В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда
18 ноября 2023, 14:14
0
Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022
4 января, 16:16
3
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Нидерланды выиграли у Ирландии (1:0)
19 ноября 2023, 00:41
0
Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022
5 ноября 2023, 13:06
7
Защитник «Крыльев» Бейл объяснил, почему его не вызывают в сборную Нидерландов
23 октября 2023, 15:15
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
20 ноября 2023, 00:42
0
В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда
18 ноября 2023, 14:14
0
Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты
16 ноября 2023, 22:02
4
Грузия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 17:41
0
«Ливерпуль» может потерять основного игрока на три-четыре месяца
18 октября 2023, 19:20
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Нидерланды
Шотландия

Нидерланды - Шотландия - 22 марта 2024

Нидерланды
22.03.2024, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Шотландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Нидерланды - Шотландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+