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Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

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Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли

Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии

Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

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