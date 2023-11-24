Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи
Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – за 20 лет фанаты ни разу не видели победу
Отбор Евро-2024. Казахстан Адиева победил Северную Ирландию (1:0) и вышел в лидеры группы