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Румыния
Северная Ирландия
Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
4 апреля, 12:33
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
4 апреля, 12:33
0
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
12 октября 2023, 21:00
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи
17 октября 2023, 23:48
0
Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – за 20 лет фанаты ни разу не видели победу
15 октября 2023, 14:18
0
Отбор Евро-2024. Казахстан Адиева победил Северную Ирландию (1:0) и вышел в лидеры группы
10 сентября 2023, 17:58
3
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Последние матчи
Все
Румыния
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
1 : 1
22.03.2024
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 3
26.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
0 : 1
26.03.2024
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 3
26.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
1 : 1
22.03.2024
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
0 : 1
26.03.2024
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
1 : 1
22.03.2024
Северная Ирландия

Румыния - Северная Ирландия: обзор матча 22 марта 2024

Румыния
22.03.2024, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Северная Ирландия
23' Д. Ман
7' Д. Рид
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Румыния - Северная Ирландия
Матч завершен
Желтая карточка
Деян Сореску
90' +1
81'
Желтая карточка
Патрик МакНэйр
Желтая карточка
Георге Пушкаш
76'
Замена
Янис Хаджи ️️️️➡️️ Деннис Ман
75'
Замена
Адриан Сут ️️️️➡️️ Рэзван Марин
75'
Замена
Богдан Раковитан ️️️️➡️️ Андрей Буркэ
75'
71'
Замена
Джош Магеннис ️️️️➡️️ Джейми Рид
71'
Замена
Алистер Маккэнн ️️️️➡️️ Джордан Томпсон
Замена
Валентин Михаила ️️️️➡️️ Флоринел Коман
62'
Замена
Дариус Олару ️️️️➡️️ Александру Чикелдэу
62'
62'
Замена
Конор МакМенамин ️️️️➡️️ Пэдди Лэйн
46'
Замена
Бэйли Пикок-Фаррел ️️️️➡️️ Конор Азар
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Василе Могос
46'
44'
Желтая карточка
Конор Азар
ГОЛ! 1:1
Деннис Ман
23'
Желтая карточка
Андрей Буркэ
21'
7'
ГОЛ! 0:1
Джейми Рид
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Николае Станчу
(К) ЦП
22
Василе Могос
ПП
98
Деннис Ман
ПВ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
25
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
17
Патрик МакНэйр
(К) ЦЗ
5
Эоин Тоал
ЦЗ
3
Трай Хьюм
ПЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
10
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Румыния
16
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
26
Адриан Сут
ОП
24
Дариус Олару
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
14
Янис Хаджи
АП
27
Флорин Тэнасе
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
13
Валентин Михаила
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
Северная Ирландия
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Пол Смит
ПВ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
3-4-1-2
1
Ницэ
4
Маня
15
Буркэ
6
Дрэгушин
18
Марин
8
Чикелдэу
10
Станчу
22
Могос
98
Ман
25
Коман
9
Пушкаш
4-1-4-1
12
Азар
2
Брэдли
17
МакНэйр
5
Тоал
3
Хьюм
19
Чарльз
15
Томпсон
14
Прайс
20
Спенсер
13
Лэйн
10
Рид
15
Буркэ
22
Раковитан
22
Раковитан
15
Буркэ
18
Марин
26
Сут
26
Сут
18
Марин
8
Чикелдэу
24
Олару
24
Олару
8
Чикелдэу
98
Ман
14
Хаджи
14
Хаджи
98
Ман
25
Коман
13
Михаила
13
Михаила
25
Коман
22
Могос
23
Сореску
23
Сореску
22
Могос
12
Азар
1
Пикок-Фаррел
1
Пикок-Фаррел
12
Азар
15
Томпсон
16
Маккэнн
16
Маккэнн
15
Томпсон
13
Лэйн
7
МакМенамин
7
МакМенамин
13
Лэйн
10
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Рид
Остались в запасе
Румыния
Северная Ирландия
16
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
27
Флорин Тэнасе
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
16
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
27
Флорин Тэнасе
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Румыния - Северная Ирландия
3
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
15
Офсайды
2
3
Количество передач
663
271
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
03.06.2024
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
03.06.2024
Босния и Герцеговина
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