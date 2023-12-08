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Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
23 ноября 2023, 14:24
5
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
22 ноября 2023, 01:11
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
20 ноября 2023, 00:42
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
21 августа 2022, 06:32
2
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
3 февраля 2022, 13:51
8
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты
11 сентября 2019, 07:59
6
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
23 ноября 2023, 14:24
5
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
22 ноября 2023, 01:11
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
20 ноября 2023, 00:42
0
Португалия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023
19 ноября 2023, 20:49
0
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
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Гондурас - Исландия - 18 января 2024

Гондурас
18.01.2024, четверг, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
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Исландия
Матч
Комментарии
Статистика матча Гондурас - Исландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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