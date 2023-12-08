Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
Португалия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты