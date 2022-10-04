35-летний Суарес определился с новым клубом
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
Луис Суарес назвал свой новый клуб
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
35-летний Суарес определился с новым клубом
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
Луис Суарес назвал свой новый клуб
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022