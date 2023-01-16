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2
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4
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1
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
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2
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
11 февраля 2020, 20:10
2
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
16 января 2023, 19:44
1
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
3 января 2023, 17:39
2
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
2 января 2023, 11:49
1
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
26 июля 2022, 14:27
4
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
21 июля 2022, 11:41
1
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Гуарани

Олимпия - Гуарани - 18 мая 2024

Олимпия
18.05.2024, суббота, 00:00
Парагвай. Примера, 18 тур
- : -
Не начался
Гуарани
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Олимпия - Гуарани
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
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21.01.2024
Такуари
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Серро Портеньо
- : -
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Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
20.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
21.01.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 1 тур
Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
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