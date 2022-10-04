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35-летний Суарес определился с новым клубом
4 октября 2022, 22:40
1
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
21 сентября 2022, 00:32
1
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
20 сентября 2022, 09:59
1
Луис Суарес назвал свой новый клуб
26 июля 2022, 23:54
1
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
22 июля 2022, 07:32
1
35-летний Суарес определился с новым клубом
4 октября 2022, 22:40
1
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
21 сентября 2022, 00:32
1
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
20 сентября 2022, 09:59
1
Луис Суарес назвал свой новый клуб
26 июля 2022, 23:54
1
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
22 июля 2022, 07:32
1
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
11 февраля 2020, 23:40
2
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
11 февраля 2020, 20:10
2
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Насьональ - Олимпия - 20 апреля 2024

Насьональ
20.04.2024, суббота, 00:00
Парагвай. Примера, 14 тур
- : -
Не начался
Олимпия
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Насьональ - Олимпия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Парагвай. Примера
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Будущие
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
20.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
21.01.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 1 тур
Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
20.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
21.01.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 1 тур
Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
Спортиво Триниденс
Россия
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