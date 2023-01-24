Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»