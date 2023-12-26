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Переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен
Лидер Первой лиги купил воспитанника ЦСКА за 300 тысяч
Полное расписание Зимнего кубка РПЛ
В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»
РПЛ назвала участников Зимнего кубка – он пройдет в ОАЭ
Реакция Черчесова на возможное назначение в «Кайрат»