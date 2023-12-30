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8 января, 11:26
0
Моуринью может покинуть «Рому» летом
8 января, 10:55
2
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0
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7 января, 10:15
4
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
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0
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0
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1
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18 декабря 2023, 19:40
1
Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука
8 января, 11:26
0
Моуринью может покинуть «Рому» летом
8 января, 10:55
2
Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»
8 января, 00:48
2
Моуринью предложил рецепт, как сделать африканский футбол сильнее
7 января, 12:38
0
Азмуна не пустили на тренировку «Ромы» раньше чемпионов мира
7 января, 10:15
4
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Последние матчи
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Лацио
Рома
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
2 : 1
03.01.2024
Кремонезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
2 : 1
03.01.2024
Кремонезе

Лацио - Рома - 10 января 2024

Лацио
10.01.2024, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Рома
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Лацио - Рома
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Кубок
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Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Россия
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