Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер

Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»

«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона