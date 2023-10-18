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Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой
17 сентября 2023, 11:27
1
Акинфеев объяснил, почему посмотрел только первые 15 минут матча Катар – России
15 сентября 2023, 09:51
1
«Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар
14 сентября 2023, 14:59
1
«Игра была равна»: Ловчев цитатой Карпина прокомментировал ничью России с Катаром
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Таджикистан - Катар - 17 января 2024

Таджикистан
17.01.2024, среда, 17:30
Кубок Азии, 2 тур
- : -
Не начался
Катар
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Таджикистан - Катар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок Азии
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Будущие
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Катар
- : -
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Австралия
- : -
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Китай
- : -
13.01.2024
Таджикистан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Узбекистан
- : -
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, группа D, 1 тур
Япония
- : -
14.01.2024
Вьетнам
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Катар
- : -
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Австралия
- : -
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Узбекистан
- : -
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Китай
- : -
13.01.2024
Таджикистан
Кубок Азии, группа D, 1 тур
Япония
- : -
14.01.2024
Вьетнам
Россия
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