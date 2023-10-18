«Игра была равна»: Ловчев цитатой Карпина прокомментировал ничью России с Катаром

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Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»

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