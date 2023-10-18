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«Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар
«Игра была равна»: Ловчев цитатой Карпина прокомментировал ничью России с Катаром
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России
Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»
«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона
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Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой
Акинфеев объяснил, почему посмотрел только первые 15 минут матча Катар – России
«Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар
«Игра была равна»: Ловчев цитатой Карпина прокомментировал ничью России с Катаром
Литвинов назвал причину, по которой Россия не обыграла Катар