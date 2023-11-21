Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем
Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем
В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем
Матыцин оценил вероятность проведения матча Россия – Китай
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России
Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»
«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона
«Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном