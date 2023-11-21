Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем

Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем

Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер

Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России

Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»

«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона