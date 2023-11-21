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Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем
21 ноября 2023, 15:43
1
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
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13
В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая
18 октября 2023, 09:08
3
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
12 апреля 2023, 17:36
7
Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем
3 апреля 2023, 10:50
3
Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем
21 ноября 2023, 15:43
1
В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая
18 октября 2023, 09:08
3
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
12 апреля 2023, 17:36
7
Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем
3 апреля 2023, 10:50
3
Матыцин оценил вероятность проведения матча Россия – Китай
29 марта 2023, 15:04
1
Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер
18 октября 2023, 14:20
13
Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России
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3
Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»
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6
«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона
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4
«Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном
22 ноября 2022, 15:53
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Китай - Таджикистан - 13 января 2024

Китай
13.01.2024, суббота, 17:30
Кубок Азии, 1 тур
- : -
Не начался
Таджикистан
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Китай - Таджикистан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок Азии
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Будущие
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Катар
- : -
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Австралия
- : -
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Китай
- : -
13.01.2024
Таджикистан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Узбекистан
- : -
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, группа D, 1 тур
Япония
- : -
14.01.2024
Вьетнам
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Катар
- : -
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Австралия
- : -
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, группа B, 1 тур
Узбекистан
- : -
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, группа A, 1 тур
Китай
- : -
13.01.2024
Таджикистан
Кубок Азии, группа D, 1 тур
Япония
- : -
14.01.2024
Вьетнам
Россия
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