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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 24 января 2024
Фулхэм
24.01.2024, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ливерпуль
77'
И. Диоп
11'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Келлехер
84'
Замена
И. Конате
️️️️
К. Гакпо
84'
Замена
Б. Кларк
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Кэрни
83'
Замена
К. Тете
️️️️
Т. Кастань
83'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Перейра
83'
Желтая карточка
И. Диоп
78'
ГОЛ! 1:1!
И. Диоп
Пас отдал
Х. Уилсон
77'
67'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
67'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
66'
Желтая карточка
Т. Кэрни
42'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Куанса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
6
Диоп
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Хименес
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
4
ван Дейк
2
Гомес
4
Куанса
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
10
Эллиот
18
Гакпо
29
Нуньес
21
Кастань
2
Тете
2
Тете
21
Кастань
10
Кэрни
6
Рид
6
Рид
10
Кэрни
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
8
Перейра
9
Муньис
9
Муньис
8
Перейра
18
Гакпо
16
Конате
16
Конате
18
Гакпо
8
Гравенберх
8
Кларк
8
Кларк
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
13
Офсайды
2
5
Количество передач
467
498
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
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