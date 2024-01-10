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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 10 января 2024
Ливерпуль
10.01.2024, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фулхэм
68'
К. Джонс
71'
К. Гакпо
19'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
90'
+1
Желтая карточка
Х. Уилсон
88'
Желтая карточка
С. Лукич
83'
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
72'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
72'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Нуньес
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Нуньес
68'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Х. Эллиот
56'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Гравенберх
56'
Желтая карточка
В. ван Дейк
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
42
Трей Ньони
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-3-3
1
Келлехер
2
Гомес
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
10
Эллиот
20
Жота
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Хименес
10
Эллиот
18
Гакпо
18
Гакпо
10
Эллиот
8
Гравенберх
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Гравенберх
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
1
Алиссон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
42
Трей Ньони
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
42
Трей Ньони
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
644
322
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
13
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
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