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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 02 апреля 2024
Лугано
02.04.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Базель
44'
А. Хайдари
69'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Базель
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
Р. Мачек
89'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Ж. Целар
89'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Р. Штеффен
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Штеффен
69'
Замена
М. Маркеш
️️️️
Х. Маю
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Замена
И. Алиседа
️️️️
Я. Чиминьяни
67'
64'
Желтая карточка
Ж. Огустен
55'
Желтая карточка
М. Дрегер
55'
Желтая карточка
Д. Какури
Желтая карточка
Р. Мачек
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Хайдари
Пас отдал
Р. Штеффен
44'
Желтая карточка
Р. Штеффен
41'
13'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
19
Шельким Влади
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Базель
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Сайпи
21
Хайдари
17
Маи
4
Эспиноса
20
Думбия
14
Маю
14
Саббатини
28
Мачек
21
Чиминьяни
11
Штеффен
9
Целар
3-3-2-2
13
Сальви
37
Дрегер
4
ван Бремен
27
Рюгг
20
Фрай
31
Шмид
34
Джака
8
Какури
30
Каде
97
Огустен
11
Малоне
14
Маю
26
Маркеш
26
Маркеш
14
Маю
28
Мачек
24
Нкама
24
Нкама
28
Мачек
21
Чиминьяни
31
Алиседа
31
Алиседа
21
Чиминьяни
11
Штеффен
19
Влади
19
Влади
11
Штеффен
9
Целар
93
93
9
Целар
31
Шмид
3
Вуйоз
3
Вуйоз
31
Шмид
Остались в запасе
Лугано
Базель
13
Serif Berbic
ВР
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Лугано - Базель
2
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
19
Офсайды
2
0
Количество передач
436
371
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
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Люцерн
- : -
29.11.2026
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Лига конференций, 4 тур
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2 : 0
26.11.2026
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21.11.2026
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5 : 0
08.11.2026
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
3975 из 4900 зрителей (81%)
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