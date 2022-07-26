Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)