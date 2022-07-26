Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

«Милан» объявил о трансфере нового вратаря

«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря

«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года