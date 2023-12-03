Тионвиль Лузитанос

В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
На Чалова появился новый претендент из Франции
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
У Обамеянга 100 голов на выезде в топ-5 лигах – больше только у трех нынешних игроков
В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
На Чалова появился новый претендент из Франции
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
У Обамеянга 100 голов на выезде в топ-5 лигах – больше только у трех нынешних игроков