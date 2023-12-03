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0
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0
У Обамеянга 100 голов на выезде в топ-5 лигах – больше только у трех нынешних игроков
11 декабря, 16:16
0
В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
19 декабря, 20:21
0
На Чалова появился новый претендент из Франции
19 декабря, 16:37
6
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
У Обамеянга 100 голов на выезде в топ-5 лигах – больше только у трех нынешних игроков
11 декабря, 16:16
0
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Тионвиль Лузитанос
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
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Лорьян
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14.12.2023
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Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
Лига Европы, 6 тур
Брайтон
1 : 0
14.12.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 4
10.12.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
3 : 0
06.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
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Тионвиль Лузитанос - Марсель - 07 января 2024

Тионвиль Лузитанос
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Марсель
Матч
Статистика матча Тионвиль Лузитанос - Марсель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
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Франция. Кубок,
По
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05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
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