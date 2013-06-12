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Бордо
«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
12 июня, 19:44
13
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
3 июня, 13:13
1
Гризманн ответил, за кого играет в Football Manager
10 мая, 23:36
2
В «Бордо» ответили, идут ли переговоры со «Спартаком» по Грегерсену
8 декабря 2022, 11:35
2
Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»
8 декабря 2022, 10:34
3
«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
12 июня, 19:44
13
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
3 июня, 13:13
1
Гризманн ответил, за кого играет в Football Manager
10 мая, 23:36
2
В «Бордо» ответили, идут ли переговоры со «Спартаком» по Грегерсену
8 декабря 2022, 11:35
2
Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»
8 декабря 2022, 10:34
3
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Бордо
Франция. Лига 2, 15 тур
Париж
1 : 2
25.11.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 16 тур
Бордо
0 : 1
02.12.2023
Труа
Франция. Лига 2, 17 тур
Кевийи
3 : 2
05.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 18 тур
Бордо
0 : 0
16.12.2023
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 19 тур
Дюнкерк
0 : 2
19.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 19 тур
Дюнкерк
0 : 2
19.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 18 тур
Бордо
0 : 0
16.12.2023
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 17 тур
Кевийи
3 : 2
05.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 16 тур
Бордо
0 : 1
02.12.2023
Труа
Франция. Лига 2, 15 тур
Париж
1 : 2
25.11.2023
Бордо

Энтент - Бордо - 06 января 2024

Энтент
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Бордо
Матч
Статистика матча Энтент - Бордо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
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