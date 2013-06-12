«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2

Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

Гризманн ответил, за кого играет в Football Manager

В «Бордо» ответили, идут ли переговоры со «Спартаком» по Грегерсену