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Сент-Омер
Дюнкерк
RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2
3 июня 2020, 10:28
4
RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2
3 июня 2020, 10:28
4
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Дюнкерк
Франция. Лига 2, 15 тур
Дюнкерк
0 : 2
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Лаваль
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По
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Франция. Лига 2, 17 тур
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05.12.2023
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Кан
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16.12.2023
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Франция. Лига 2, 19 тур
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0 : 2
19.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 19 тур
Дюнкерк
0 : 2
19.12.2023
Бордо
Франция. Лига 2, 18 тур
Кан
1 : 0
16.12.2023
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 17 тур
Дюнкерк
0 : 5
05.12.2023
Бастия
Франция. Лига 2, 16 тур
По
1 : 1
02.12.2023
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 15 тур
Дюнкерк
0 : 2
25.11.2023
Лаваль

Сент-Омер - Дюнкерк - 06 января 2024

Сент-Омер
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Дюнкерк
Матч
Статистика матча Сент-Омер - Дюнкерк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
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