GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству

«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм

Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину

«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм

«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье

Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года

«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2