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Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
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