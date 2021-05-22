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Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
15 декабря, 20:09
1
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
10 октября, 22:20
0
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
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«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
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0
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Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
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9
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1
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
25 января 2019, 09:34
2
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
15 декабря, 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
22 мая 2021, 00:48
2
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
16 мая 2021, 23:53
1
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
21 марта 2021, 21:03
1
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
21 февраля 2021, 21:18
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Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
1 : 0
06.01.2023
Ним

Орлеан - Ним - 06 января 2024

Орлеан
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Ним
Матч
Статистика матча Орлеан - Ним
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
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Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
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