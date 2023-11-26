Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Брест
Анжер
Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»
6 ноября, 08:28
0
Полузащитник «Монако» объяснил, почему Головин значим для команды
6 ноября, 07:59
0
Главный тренер «Монако» оценил игру Головина
6 ноября, 07:45
0
Обзор матча «Монако» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
5 ноября, 21:38
0
Головин забил и сделал ассист в матче против «Бреста»
5 ноября, 20:50
1
Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»
6 ноября, 08:28
0
Полузащитник «Монако» объяснил, почему Головин значим для команды
6 ноября, 07:59
0
Главный тренер «Монако» оценил игру Головина
6 ноября, 07:45
0
Обзор матча «Монако» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
5 ноября, 21:38
0
Головин забил и сделал ассист в матче против «Бреста»
5 ноября, 20:50
1
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая, 07:55
1
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
7 мая, 17:40
1
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
7 мая, 16:09
2
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
7 мая, 14:51
2
Определилась первая команда из топ-5 лиг Европы, досрочно вылетевшая в низший дивизион
1 мая, 07:23
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брест
Анжер
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
26.11.2023
Брест
Франция. Лига 2, 15 тур
Анжер
3 : 0
27.11.2023
Кан
Франция. Лига 2, 16 тур
Аяччо
1 : 1
02.12.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
Франция. Лига 2, 17 тур
Анжер
1 : 0
05.12.2023
Гренобль
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
0 : 2
17.12.2023
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 1
10.12.2023
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 1
07.12.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
26.11.2023
Брест
Франция. Лига 2, 19 тур
Анжер
1 : 0
19.12.2023
Генгам
Франция. Лига 2, 18 тур
Труа
1 : 4
16.12.2023
Анжер
Франция. Лига 2, 17 тур
Анжер
1 : 0
05.12.2023
Гренобль
Франция. Лига 2, 16 тур
Аяччо
1 : 1
02.12.2023
Анжер
Франция. Лига 2, 15 тур
Анжер
3 : 0
27.11.2023
Кан

Брест - Анжер - 06 января 2024

Брест
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Анжер
Матч
Личные встречи
Статистика матча Брест - Анжер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+