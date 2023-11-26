Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»
Полузащитник «Монако» объяснил, почему Головин значим для команды
Главный тренер «Монако» оценил игру Головина
Обзор матча «Монако» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
Головин забил и сделал ассист в матче против «Бреста»
Головин сказал, считает ли себя лидером «Монако»
Полузащитник «Монако» объяснил, почему Головин значим для команды
Главный тренер «Монако» оценил игру Головина
Обзор матча «Монако» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
Головин забил и сделал ассист в матче против «Бреста»
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
Определилась первая команда из топ-5 лиг Европы, досрочно вылетевшая в низший дивизион