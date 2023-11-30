Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Лилль
Голден Лайон
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
18 декабря, 13:45
0
Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции
18 декабря, 08:02
0
Лига 1. «ПСЖ» на 94-й минуте упустил победу над «Лиллем»
18 декабря, 00:39
0
«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
17 декабря, 12:04
0
«Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 17 декабря
17 декабря, 06:40
0
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
18 декабря, 13:45
0
Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции
18 декабря, 08:02
0
Лига 1. «ПСЖ» на 94-й минуте упустил победу над «Лиллем»
18 декабря, 00:39
0
«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
17 декабря, 12:04
0
«Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 17 декабря
17 декабря, 06:40
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лилль
Голден Лайон
Лига конференций, 5 тур
Олимпия
0 : 2
30.11.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 0
03.12.2023
Метц
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
Лига конференций, 6 тур
Лилль
3 : 0
14.12.2023
КИ Клаксвик
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Лига конференций, 6 тур
Лилль
3 : 0
14.12.2023
КИ Клаксвик
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 0
03.12.2023
Метц
Лига конференций, 5 тур
Олимпия
0 : 2
30.11.2023
Лилль

Лилль - Голден Лайон - 06 января 2024

Лилль
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Голден Лайон
Матч
Статистика матча Лилль - Голден Лайон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+