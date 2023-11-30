«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции
Лига 1. «ПСЖ» на 94-й минуте упустил победу над «Лиллем»
«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
«Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 17 декабря
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции
Лига 1. «ПСЖ» на 94-й минуте упустил победу над «Лиллем»
«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
«Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 17 декабря