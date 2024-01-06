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Кубок Франции
Фабреге - Треллисак
Фабреге - Треллисак - 06 января 2024
Фабреге
06.01.2024, суббота, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Треллисак
Матч
Статистика матча Фабреге - Треллисак
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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- : -
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Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
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