«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»
Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»
Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии