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«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
12 июня, 19:44
13
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
3 июня, 13:13
1
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
10 февраля, 08:38
2
«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»
7 января, 23:08
1
Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
7 января, 22:13
3
«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
12 июня, 19:44
13
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
3 июня, 13:13
1
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
10 февраля, 08:38
2
«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»
7 января, 23:08
1
Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
7 января, 22:13
3
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25.11.2023
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2 : 0
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16.12.2023
Амьен
Франция. Лига 2, 19 тур
Анси
1 : 2
19.12.2023
Родез
Франция. Лига 2, 19 тур
Анси
1 : 2
19.12.2023
Родез
Франция. Лига 2, 18 тур
Родез
2 : 2
16.12.2023
Амьен
Франция. Лига 2, 17 тур
Париж
2 : 0
05.12.2023
Родез
Франция. Лига 2, 16 тур
Родез
2 : 0
02.12.2023
Конкарно
Франция. Лига 2, 15 тур
Гренобль
2 : 1
25.11.2023
Родез

Шалан - Родез - 05 января 2024

Шалан
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Родез
Матч
Статистика матча Шалан - Родез
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
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Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
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05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
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- : -
05.01.2024
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