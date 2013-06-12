«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2

Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции

«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»