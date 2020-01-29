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Нант
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
14 декабря, 17:28
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
10 декабря, 00:54
0
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 11:50
0
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
15 ноября, 19:15
1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
24 октября, 13:10
0
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
29 января 2020, 22:30
2
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
14 декабря, 17:28
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
10 декабря, 00:54
0
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 11:50
0
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
15 ноября, 19:15
1
Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport
24 октября, 13:10
0
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Последние матчи
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Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
3 : 1
12.11.2023
Нант
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 0
26.11.2023
Гавр
Франция. Лига 2, 13 тур
Конкарно
1 : 2
28.11.2023
По
Франция. Лига 2, 16 тур
По
1 : 1
02.12.2023
Дюнкерк
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
02.12.2023
Ницца
Франция. Лига 2, 19 тур
По
1 : 1
19.12.2023
Труа
Франция. Лига 2, 18 тур
Лаваль
1 : 1
16.12.2023
По
Франция. Лига 2, 17 тур
По
3 : 1
05.12.2023
Валансьен
Франция. Лига 2, 16 тур
По
1 : 1
02.12.2023
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 13 тур
Конкарно
1 : 2
28.11.2023
По
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
0 : 2
17.12.2023
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 1
09.12.2023
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
02.12.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 0
26.11.2023
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
3 : 1
12.11.2023
Нант

По - Нант - 05 января 2024

По
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Нант
Матч
Статистика матча По - Нант
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
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Шамбли
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Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
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