Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»