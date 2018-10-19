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Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
19 октября 2018, 06:53
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола
15 июля 2018, 14:27
11
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
17 апреля 2018, 23:52
3
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
2 марта 2018, 01:55
2
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2 марта 2018, 01:04
10
Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
19 октября 2018, 06:53
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола
15 июля 2018, 14:27
11
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
17 апреля 2018, 23:52
3
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
2 марта 2018, 01:55
2
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2 марта 2018, 01:04
10
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Шамбли - Расинг - 05 января 2024

Шамбли
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Расинг
Матч
Статистика матча Шамбли - Расинг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
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Феньи-Ольнуа
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- : -
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Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
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