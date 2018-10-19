Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа

Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола

Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе

Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции