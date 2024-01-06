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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Лестер
Миллуолл - Лестер: обзор матча 06 января 2024
Миллуолл
06.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Лестер
56'
Д. Уотмор
86'
З. Флемминг
16'
Ч. Казадеи
39'
Р. Перейра
61'
Т. Кэннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
Т. Кэннон
ГОЛ! 2:3!
З. Флемминг
Пас отдал
Д. Брайан
86'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Уотмор
77'
77'
Замена
Т. Масванхизе
️️️️
В. Маркал
72'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Ю. Акгюн
Желтая карточка
З. Флемминг
69'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
67'
61'
ГОЛ! 1:3!
Т. Кэннон
Пас отдал
К. Дойл
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотмор
Пас отдал
З. Флемминг
56'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Р. Леонард
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Р. Перейра
Пас отдал
Ч. Казадеи
16'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Казадеи
Пас отдал
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
44
George Walker
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
23
Брайан
45
Хардинг
5
Купер
20
МакНамара
18
Леонард
16
Митчелл
10
Хонимэн
9
Флемминг
20
Уотмор
15
Нисбет
4-5-1
1
Столярчик
21
Перейра
4
Нельсон
15
Коди
2
Дойл
11
Олбрайтон
22
Казадеи
11
Акгюн
25
Маркал
8
Чодури
9
Кэннон
20
Уотмор
11
Эсс
11
Эсс
20
Уотмор
18
Леонард
47
Лонгман
47
Лонгман
18
Леонард
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
11
Акгюн
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Акгюн
25
Маркал
18
Масванхизе
18
Масванхизе
25
Маркал
Остались в запасе
Миллуолл
Лестер
27
Коннал Трумен
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
44
George Walker
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
44
George Walker
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Миллуолл - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
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