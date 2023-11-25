Ферроникели - Лириа

|6 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Лириа
|3:5
|Ферроникели
|6 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Лириа
|3:5
|Ферроникели
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Балкани
|12
|10
|2
|0
|25:8
|+17
|32
|2.
|Дрита
|13
|7
|4
|2
|18:7
|+11
|25
|3.
|Лапи
|14
|7
|4
|3
|19:11
|+8
|25
|4.
|Малишева
|14
|6
|3
|5
|22:18
|+4
|21
|5.
|Приштина
|14
|3
|9
|2
|18:17
|+1
|18
|6.
|Дукаджини
|14
|3
|7
|4
|14:19
|-5
|16
|7.
|Гнилане
|12
|4
|2
|6
|9:12
|-3
|14
|8.
|Ферроникели
|14
|3
|3
|8
|13:24
|-11
|12
|9.
|Лириа
|14
|2
|5
|7
|12:20
|-8
|11
|10.
|Фуше
|13
|1
|3
|9
|7:21
|-14
|6