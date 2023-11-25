Введите ваш ник на сайте

Ферроникели - Лириа

25.11.2023, Суббота, 15:00 мск Косово. Суперлига, 15 тур Ферроникели - Лириа
...
Матч начнется в 15:00 мск
Косово. Суперлига (2023/2024)
6 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Лириа 3:5 Ферроникели
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балкани 12 10 2 0 25:8 +17 32
2. Дрита 13 7 4 2 18:7 +11 25
3. Лапи 14 7 4 3 19:11 +8 25
4. Малишева 14 6 3 5 22:18 +4 21
5. Приштина 14 3 9 2 18:17 +1 18
6. Дукаджини 14 3 7 4 14:19 -5 16
7. Гнилане 12 4 2 6 9:12 -3 14
8. Ферроникели 14 3 3 8 13:24 -11 12
9. Лириа 14 2 5 7 12:20 -8 11
10. Фуше 13 1 3 9 7:21 -14 6
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+