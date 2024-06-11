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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Бахрейн
ОАЭ - Бахрейн: обзор матча 11 июня 2024
ОАЭ
11.06.2024, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Бахрейн
10'
С. Адиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Бахрейн
90'
+1
Желтая карточка
H. Al-Shamsan
Замена
A. Salmin
️️️️
М. Рашид
64'
Замена
А. Сухаил
️️️️
Я. Аль-Гассани
57'
Желтая карточка
М. Рашид
54'
46'
Замена
H. Al-Shamsan
️️️️
М. Адель
Желтая карточка
Х. Хашеми
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Адиль
Пас отдал
М. Омар Аль-Аттас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
18
Маджид Рашид
ОП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
23
Султан Адиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
16
Сайед Бакер
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
18
Мохамед Адель
ПЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
15
Джассим Аль-Шайх
АП
7
Али Мадан
ПВ
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
14
A. Haram
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
18
H. Abbas
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
4-1-2-2
17
Эйса
13
Абаэльазиз
2
Идрис
16
13
Аль-Аттас
18
Рашид
20
Аль-Гассани
8
Аль-Зааби
23
Адиль
7
4-3-3
22
Лутфалла
18
Адель
3
Аль-Хайям
4
16
Бакер
10
Аль-Асвад
15
Аль-Шайх
8
Мархун
14
12
Абдулджаббар
7
Мадан
18
Рашид
5
5
18
Рашид
20
Аль-Гассани
9
Сухаил
9
Сухаил
20
Аль-Гассани
18
Адель
5
5
18
Адель
Остались в запасе
ОАЭ
Бахрейн
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
14
Али Салмин
ОП
Главный тренер
Паулу Бенту
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
14
Али Салмин
ОП
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча ОАЭ - Бахрейн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
Посещаемость:
953
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