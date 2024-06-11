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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Узбекистан
Иран - Узбекистан: обзор матча 11 июня 2024
Иран
11.06.2024, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Узбекистан
90'
+1
Замена
Х. Эркинов
️️️️
О. Урунов
90'
+1
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Ф. Сайфиев
Желтая карточка
С. Ардани
90'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
С. Годдос
88'
Замена
А. Жалали
️️️️
М. Тораби
88'
Замена
М. Горбани
️️️️
О. Нурафкан
74'
71'
Замена
А. Аманов
️️️️
О. Шукуров
71'
Замена
Д. Холматов
️️️️
Ж. Машарипов
57'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Э. Шомуродов
17'
Желтая карточка
А. Хусанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
24
Диер Холматов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
3-2-1-2-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
13
Канаани
21
Нурафкан
2
Ардани
16
Тораби
14
Годдос
7
Джаханбакш
20
Азмун
9
Тареми
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
23
Аликулов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
4
Сайфиев
9
Хамробеков
7
Шукуров
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
16
Тораби
18
Жалали
18
Жалали
16
Тораби
21
Нурафкан
16
Горбани
16
Горбани
21
Нурафкан
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
7
Шукуров
20
Аманов
20
Аманов
7
Шукуров
4
Сайфиев
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
4
Сайфиев
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
10
Машарипов
24
Холматов
24
Холматов
10
Машарипов
14
Шомуродов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
Остались в запасе
Иран
Узбекистан
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Иран - Узбекистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Азади Стэдиум
Посещаемость:
15403 из 100000 зрителей (15%)
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