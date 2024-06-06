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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Йемен
Бахрейн - Йемен: обзор матча 06 июня 2024
Бахрейн
06.06.2024, четверг, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 5 тур
0 : 0
Завершен
Йемен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Йемен
Замена
I. Abdullatif
️️️️
А. Юсуф
70'
Желтая карточка
A. Haram
58'
45'
+4
Пенальти не реализован!
A. Al Matari
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
18
Мохамед Адель
ПЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
7
Али Мадан
ПВ
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Йемен
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
15
Osama Anbar
ЦП
8
Anis Al-Maari
ЦП
9
Omar Al Dahi
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Йемен
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
18
Hamza Hanash
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
4-3-3
22
Лутфалла
19
Али
3
Аль-Хайям
2
Бенади
18
Адель
20
Аль-Умайдан
8
Мархун
10
Аль-Асвад
9
Юсуф
14
7
Мадан
2-4
3
6
8
9
11
15
9
Юсуф
11
11
9
Юсуф
Остались в запасе
Бахрейн
Йемен
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
18
Hamza Hanash
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Остались в запасе
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
18
Hamza Hanash
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Статистика матча Бахрейн - Йемен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Посещаемость:
2632 из 24000 зрителей (10%)
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