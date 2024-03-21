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Австралия - Ливан

21.03.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Австралия - Ливан
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Матч еще не начался
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Австралия 1 1 0 0 7:0 +7 3
2. Ливан 1 0 1 0 0:0 0 1
3. Палестина 1 0 1 0 0:0 0 1
4. Бангладеш 1 0 0 1 0:7 -7 0
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Россия
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