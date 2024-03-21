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Гонконг - Узбекистан

21.03.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Гонконг - Узбекистан
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Матч еще не начался
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иран 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Узбекистан 1 1 0 0 3:1 +2 3
3. Туркменистан 1 0 0 1 1:3 -2 0
4. Гонконг 1 0 0 1 0:4 -4 0
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