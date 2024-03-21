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Тайвань - Киргизия

21.03.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Тайвань - Киргизия
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Матч еще не начался
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оман 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Малайзия 1 1 0 0 4:3 +1 3
3. Киргизия 1 0 0 1 3:4 -1 0
4. Тайвань 1 0 0 1 0:3 -3 0
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