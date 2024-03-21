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Сингапур - Китай

21.03.2024, Четверг, 15:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Сингапур - Китай
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Матч начнется в 15:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 сентября, пятница 15:35 Китай 6:1 Сингапур
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Южная Корея 1 1 0 0 5:0 +5 3
2. Китай 1 1 0 0 2:1 +1 3
3. Таиланд 1 0 0 1 1:2 -1 0
4. Сингапур 1 0 0 1 0:5 -5 0
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