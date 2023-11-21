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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Иран
Узбекистан - Иран: обзор матча 21 ноября 2023
Узбекистан
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 2 тур
2 : 2
Завершен
Иран
52'
О. Урунов
83'
И. Сергеев
14'
Р. Резаэян
38'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Иран
90'
+4
Замена
Р. Асади
️️️️
М. Тораби
90'
+4
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
М. Мохаммади
Замена
А. Хусанов
️️️️
О. Урунов
89'
ГОЛ! 2:2!
И. Сергеев
Пас отдал
О. Урунов
83'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Р. Ашурматов
82'
80'
Желтая карточка
А. Карими
Желтая карточка
Ф. Сайфиев
76'
75'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
М. Мохеби
75'
Замена
Р. Чешми
️️️️
С. Азмун
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Ж. Машарипов
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Урунов
52'
48'
Желтая карточка
О. Канаани
44'
Замена
А. Карими
️️️️
С. Годдос
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Пас отдал
С. Годдос
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Резаэян
Пас отдал
С. Азмун
Желтая карточка
Х. Аликулов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4
Фаррух Сайфиев
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Реза Асади
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Омид Эбрахими
ЦП
18
Али Карими
ЦП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Юсупов
5
Ашурматов
9
Хамробеков
15
Эшмуродов
23
Аликулов
3
Алижонов
7
Шукуров
10
Машарипов
11
Урунов
4
Сайфиев
14
Шомуродов
4-2-2-2
1
Бейранванд
23
Резаэян
4
Хализаде
5
Мохаммади
13
Канаани
16
Тораби
6
Эзатолахи
29
Мохеби
14
Годдос
9
Тареми
20
Азмун
11
Урунов
2
Хусанов
2
Хусанов
11
Урунов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
10
Машарипов
5
Ашурматов
21
Сергеев
21
Сергеев
5
Ашурматов
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
20
Азмун
15
Чешми
15
Чешми
20
Азмун
16
Тораби
11
Асади
11
Асади
16
Тораби
14
Годдос
18
Карими
18
Карими
14
Годдос
29
Мохеби
7
Мохаммади
7
Мохаммади
29
Мохеби
Остались в запасе
Узбекистан
Иран
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Сречко Катанец
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Омид Эбрахими
ЦП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Омид Эбрахими
ЦП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Узбекистан - Иран
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Посещаемость:
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