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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Йемен - Бахрейн
Йемен - Бахрейн: обзор матча 16 ноября 2023
Йемен
16.11.2023, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бахрейн
38'
М. Мархун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йемен - Бахрейн
Замена
️️️️
A. Al Matari
71'
Замена
O. Al Dahi
️️️️
A. Al Sarori
55'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Мархун
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йемен
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
21
Ahmed Al Wajeeh
ЦЗ
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
7
Nasser Al-Gahwashi
ЦЗ
18
Hamza Hanash
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
12
Roshan Singh
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
18
Мохамед Адель
ЦЗ
0
Mubarak Mohamed
ЦП
16
Рахул КП
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
6
Мохамед Аль-Хардан
ЦП
5
Мохамед Абдулвахаб
ЦП
14
Абдулла Аль-Хашсаш
ЦФ
10
Комаил Аль-Асвад
ЦФ
8
Мохамед Мархун
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
Йемен
0
Mohammed Naji
ЦЗ
8
Anis Al-Maari
ЦП
9
Omar Al Dahi
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
Бахрейн
0
Hamad Mohamed Al-Doseri
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
15
Джассим Аль-Шайх
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Али Мадан
ЦФ
3-4-1
23
21
3
7
18
11
7
14
17
4-5-3
22
Лутфалла
2
Бенади
3
Аль-Хайям
18
Адель
12
0
11
Аль-Хатал
6
Аль-Хардан
5
Абдулвахаб
16
КП
8
Мархун
10
Аль-Асвад
14
Аль-Хашсаш
7
9
9
7
Остались в запасе
Йемен
Бахрейн
0
Mohammed Naji
ЦЗ
8
Anis Al-Maari
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
13
Мозес Атеде
ОП
0
Hamad Mohamed Al-Doseri
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
15
Джассим Аль-Шайх
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Али Мадан
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
Остались в запасе
0
Mohammed Naji
ЦЗ
8
Anis Al-Maari
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
Остались в запасе
13
Мозес Атеде
ОП
0
Hamad Mohamed Al-Doseri
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
15
Джассим Аль-Шайх
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Али Мадан
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Главный тренер
Маржан Эид
Статистика матча Йемен - Бахрейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Посещаемость:
1291
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