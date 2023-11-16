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ОАЭ - Непал

16.11.2023, Четверг, 18:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур ОАЭ - Непал
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОАЭ 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Бахрейн 1 1 0 0 2:0 +2 3
3. Йемен 1 0 0 1 0:2 -2 0
4. Непал 1 0 0 1 0:4 -4 0
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