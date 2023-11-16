Введите ваш ник на сайте

Ливан - Палестина

16.11.2023, Четверг, 17:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Ливан - Палестина
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Австралия 1 1 0 0 7:0 +7 3
2. Ливан 1 0 1 0 0:0 0 1
3. Палестина 1 0 1 0 0:0 0 1
4. Бангладеш 1 0 0 1 0:7 -7 0
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+