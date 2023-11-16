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Филиппины - Вьетнам

16.11.2023, Четверг, 14:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Филиппины - Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные 2010

5 декабря, воскресенье 15:30 Филиппины 2:0 Вьетнам
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ирак 1 1 0 0 5:1 +4 3
2. Вьетнам 1 1 0 0 2:0 +2 3
3. Филиппины 1 0 0 1 0:2 -2 0
4. Индонезия 1 0 0 1 1:5 -4 0
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