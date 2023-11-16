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Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Мьянма
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Расписание матчей
Япония - Мьянма
Япония - Мьянма
16.11.2023, Четверг, 13:02 мск
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур
Япония
-
Мьянма
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Таблица
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Группа B
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Япония
1
1
0
0
5:0
+5
3
2.
Сирия
1
1
0
0
1:0
+1
3
3.
КНДР
1
0
0
1
0:1
-1
0
4.
Мьянма
1
0
0
1
0:5
-5
0
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