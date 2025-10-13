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Джибути - Сьерра-Леоне

13.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур Джибути - Сьерра-Леоне
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа A
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Сьерра-Леоне Джибути
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Россия
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