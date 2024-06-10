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Чад - Коморские Острова

10.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур Чад - Коморские Острова
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Матч еще не начался
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Россия
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